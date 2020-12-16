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  3. Yolculara müjde: Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Yolculara müjde: Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı yetkilileri tarafından yayımlanan genelge ile getirilen uçaklarda kabin bagajı yasağı, 17 Aralık Perşembe tarihinden itibaren kaldırılıyor.

Yolculara müjde: Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında pozitif vaka sayıları ülkemizde de hızla artmakta. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın semptom göstermeyen hasta verilerini de kamuoyu ile paylaşması üzerine 30 bin  sınırını aştığı öğrenilen vakalarda, bulaş riskini azaltma adına birtakım önlemler alınmasına karar verildi. 

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından ülkede kısıtlama kararlarına imza atılırken İçişleri Bakanlığı da 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile bu kararlara uygulamaya koydu. Hayatımızı olumsuz anlamda etkileyen ancak sağlığımız için gerekli olan ksııtlama kararları kapsamında alınan uçaklardaki kabin bagajı yasağı da bunlardan bir tanesiydi. 

Yolculara müjde: Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

17 ARALIK TARİHİNDE YASAK KALKIYOR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) yetkilileri tarafından alınan son karar kapsamında, 17 Aralık Perşembe tarihinden itibaren uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor.

Konuya yönelik Twitter hesabından yaptığı açıklamalayla haberi kamuoyuna duyuran Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, paylaşımında, "Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile UÇAK İÇİ KABIN EL BAGAJ kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

Yolculara müjde: Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

 

 

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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