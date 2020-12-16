Yolculara müjde: Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında pozitif vaka sayıları ülkemizde de hızla artmakta. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın semptom göstermeyen hasta verilerini de kamuoyu ile paylaşması üzerine 30 bin sınırını aştığı öğrenilen vakalarda, bulaş riskini azaltma adına birtakım önlemler alınmasına karar verildi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından ülkede kısıtlama kararlarına imza atılırken İçişleri Bakanlığı da 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile bu kararlara uygulamaya koydu. Hayatımızı olumsuz anlamda etkileyen ancak sağlığımız için gerekli olan ksııtlama kararları kapsamında alınan uçaklardaki kabin bagajı yasağı da bunlardan bir tanesiydi.

17 ARALIK TARİHİNDE YASAK KALKIYOR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü(SHGM) yetkilileri tarafından alınan son karar kapsamında, 17 Aralık Perşembe tarihinden itibaren uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor.

Konuya yönelik Twitter hesabından yaptığı açıklamalayla haberi kamuoyuna duyuran Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, paylaşımında, "Kabin bagaj uygulamamız normale dönüyor! Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) yeni düzenlemesinin izin vermesi ile UÇAK İÇİ KABIN EL BAGAJ kurallarımızı 17 Aralık Perşembe günü itibariyle normal uygulamaya döndürüyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.