Yolculuk süresi 23 dakikaya düşürecek Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı açılıyor!

Yapımına 2 yıl önce başlanan Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı bugün itibariyle kullanıma açılıyor. Trafiğin yoğun olduğu zamanlarda saatler süren ulaşım yeni açılacak metro hattı ile 23 dakikaya düşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi döneminde yapımı yarım bırakılan Başakşehir-Kayaşehir metro hattı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınmış ve yapımına devam edilmişti. O hattın yapımı tamamlandı.

AÇILIŞI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK

Yapımı tamamlanan hat, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmet vermeye başlayacak.

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70 BİN YOLCUYA HİZMET VERECEK

Saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek metro hattı, Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy Hattına ve Halkalı-İstanbul Metro Hattına entegre olarak yolculuk sürelerini kısaltacak.

Yeni metro hattının açılışı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak.

TOPLAM 4 İSTASYON YER ALIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış öncesi metro hattındaki hazırlıkları yerinde inceledi. Metro hattına ilişkin şu bilgileri verdi:

“İstanbul’da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hattı uzunluğu; 318,3 kilometre metro hattı bulunmaktadır. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 380,2 kilometreye yükselecektir. 6,2 kilometre uzunluğundaki Başakşehir-Kayaşehir Hattımızda; Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir Toplu Konutlar ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon bulunmaktadır.

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Gayrettepe bağlantısının da biteceğini belirten Karaismailoğlu, "Orası da bir ringi tamamlamış olacak yani Yenikapı Hacıosman metrosu, Zincirlikuyu Metrobüs Hattı ile birlikte bu hattı kullanan vatandaşlarımız da orayla bile entegre edilecekler" bilgisini verdi.