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Yolcunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ordu'da şehirlerarası otobüste yapılan aramada bir yolcunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Yolcunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ordu'da şehirlerarası otobüste yapılan aramada bir yolcunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca Altınordu ilçesinde yol kontrol uygulamasında bir şehirlerarası yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan kontrolde 100 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs adli makamlara sevk edildi.

Yolcunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Yolcunun üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: İHA

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