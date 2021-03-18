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  3. Yolcuyu durakta beklemesi için uyaran otobüs şoförü darp edildi, hastanelik oldu

Yolcuyu durakta beklemesi için uyaran otobüs şoförü darp edildi, hastanelik oldu

Kocaeli'de bir otobüs şoförü, yolcuya durakta beklemesi gerektiği uyarısında bulunduğu için darp edildi. Şoförü darp eden şahıs ortadan kaybolurken darbın ardından yaralanan şoför ise hastaneye kaldırıldı.

Yolcuyu durakta beklemesi için uyaran otobüs şoförü darp edildi, hastanelik oldu

Kocaeli'nin İzmit ilçesi, Turgut Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi üzerindeki özel halk otobüsünde meydana gelen olayda 41 J 0294 plakalı otobüsün şoförü Yılmaz D., kim olduğu henüz tespit edilmeyen bir yolcu ile otobüste tartışma yaşadı. 

Yılmaz D., durakta beklemesi için uyardığı yolcu tarafından darp edildi. Otobüs şoförüne saldıran şahıs kavgadan sonra olay yerinden kayboldu. Otobüsteki yolcuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Yolcuyu durakta beklemesi için uyaran otobüs şoförü darp edildi hastanelik oldu

HASTANEYE KALDIRILDI

Darba uğrayan şoför sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra hastaneye sevk edildi. Yılmaz D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu edinilen bilgiler arasında yer alıyor.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.Yolcuyu durakta beklemesi için uyaran otobüs şoförü darp edildi hastanelik oldu
 

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