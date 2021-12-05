Yolda 2 milyonluk pırlanta kolye buldu ve sahibine teslim etti. Sahibi ise teşekkür etmek bir yana dövmekten beter etti!

Bursa'da oto galericilik yapan Rıfat Aybey yolda taşlı bir kolye buldu. Kolyenin gerçek mi sahte mi olduğunu anlamak için mücevherci arkadaşına gösterdi

İncelemede bulunan mücevherci kolyede 53 adet 7.8 kırat pırlanta tespit etti. Pırlantaların toplam değerinin ise 2 milyon lira olduğu belirtildi. Aybey kolyenin servet değerinde olduğunu öğrenince kapalıçarşıdaki kuyumculara ve kolyeyi bulduğu yerdeki esnafa numarasın bıraktı. Kaybeden kişiden haber alırlarsa kendisine yönlendirilmesini istedi.

SAHİBİNİ BULMAK İÇİN UĞRAŞTI

Kolyenin kendisine ait olduğunu iddia eden bir kişi birkaç gün sonra irtibata geçti. Kolyenin şahsa ait olup olmadığını anlamak isteyen Aybey kişiyi oyaladı. O kişiyi olduğunu fark ettiğinde ise kolyeyi kendisini teslim etti. Kolye sahibi Aybey'e hiçbir hediye vermediği gibi, kolyeyi verirken oyaladığı için Aybey'i tersledi.

Kolyenin sahibine muhabirler telefon üzerinden ulaştılar ve; "Teşekkür mahiyetinde bir hediye verdiniz mi?" sorusunu yönelttiler. Şahıs ise, "Hayır. Niye vereceğiz ki?" cevabını vererek telefonu yüzlerine kapattı.

Galerici Aybey, örnek davranışı için galerici arkadaşları tarafından ise tek tek tebrik edildi.

"TEŞEKKÜR YERİNE TERSLEDİ"

Kolyenin sahibini bulmak için cebinden 500 lira harcadığını belirten Aybey, "Yol kenarında parlayan bir şey gördüm. Pastahanenin yanında kolyeyi buldum ve kartımı bıraktım. Durumu anlattım. Bir şey düşüren varsa beni arasın dedim. Ben bunun ilk başta gerçek olduğunu anlamadım. Bunu pırlantacı bir arkadaşa gösterdim. Bana kolyenin 2 milyon değerinde olduğunu söyledi. Kolyenin üzerinde 53 adet taş vardı. Ben kapalıçarşıda birkaç yere kartımı bıraktım. Sahibi bulundu, fakat kolyeyi bulduğum yerden cevap gelmeyince tereddütte kaldım. Sahibi olduğunu söyleyen kişiyi oyaladım. Teyit edince, gerçek sahibinin o kişi olduğunu anlayıp kolyeyi teslim ettim. Kişiye bir kaç soru sordum, emin olunca teslim ettim. Kolyeyi aldı. Yarın dükkânına uğrayacağım dedi. Gidiş o gidiş. Gelen giden yok. Bana herhangi bir hediye de vermedi. Bana, 'Bunu bana vermek zorundaydın. Sertifikalıydı. Satamazdın' gibi sözler sarf edince moralim bozuldu. Bana 'Pırlantacılara neden gösterdin' diye sordu. Ben de gerçek mi değil mi diye öğrenmek için gösterdiğimi söyledim. Teşekkür yerine tersledi" dedi.