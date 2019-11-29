Yolda gördüğü Türk bayrağını öperek alnına koydu

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokakta yürüyen kadının bir internet kafenin girişine asılı Türk bayrağını üç kere öperek alnına götürmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mahmut Esat Bey Caddesi'nde yürüyen bir kadın, önünden geçtiği internet kafenin girişinde asılı Türk bayrağını fark edince bayrağa yöneldi.

Bayrağı 3 kere öperek alnına koyan kadın daha sonra yürümeye devam etti.

Bu görüntüler kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kadının bayrak sevgisi görenleri duygulandırdı.

Kafenin sahibi Fırat Yurdakul gazetecilere yaptığı açıklamada olayı gören iki arkadaşının kafeye girerek durumu anlattığını, bunun üzerine kamera kayıtlarını kontrol ettiklerini söyledi.

Görüntüyü izlediklerinde çok duygulandıklarını ifade eden Yurdakul, "Teyze geliyor, Türk bayrağını öpüyor, alnına koyuyor ve yoluna devam ediyor. Teyzeyi tanımıyoruz. Böyle güzel görüntülere ihtiyacımız var." diye konuştu.

Kaynak: AA