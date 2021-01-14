Yolda kalan tıra acımadılar! İçindeki yaklaşık 20 ton yiyeceği çaldılar
İspanya'nın başkenti Madrid'de kara saplanan yiyecek yüklü bir tır, sahibinin aracı terk etmesinin ardından kimliği belirsiz bir kişiler tarafından yağmalandı. Sürücünün verdiği ifadeye göre teknik yardım talebinde bulunduktan sonra aracı terk edip evine gitmesinin ardından yağmaların başladığını belirtti.
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14 Ocak 2021 Perşembe 10:05
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