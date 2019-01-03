Yolda oluşan çukura sandalyeli önlem

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yağmur nedeniyle yolda oluşan çukur trafikte tehlike oluşturunca vatandaşlar tarafından sandalyeli önlem alındı.

Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Tarık Akıltopu Caddesi'nde, birkaç gündür etkili olan yağış nedeniyle büyük bir çukur oluştu. Yaya ve araç trafiği için tehlike oluşturan çukuru fark eden vatandaşlar araçların ve insanların zarar görmemesi için yolda plastik sandalye ile önlem aldı. Caddeyi kullanan araç sürücülerinin de vatandaşların sandalyeli önlemini dikkate aldıkları görüldü. Çukurun belediye ekipleri tarafından kapatılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA