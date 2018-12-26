Yolda rahatsızlanan şahsın idmanına kar paletli ambulans yetişti

Çorum'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalarak rahatsızlanan bir kişi, kar paletli ambulans yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çorum-Samsun karayolu Meçhul Asker geçidinde, Osman Aydın(53) aracının kara saplanması sonucunda mahsur kaldı. Bir süre önce mide ameliyatı geçirdiği öğrenilen Aydın, aracının içinde rahatsızlandı. Cep telefonu ile sağlık ekiplerinden yardım isteyen Aydın, İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren kar paletli ambulans ile alınarak İlim Yayma Kavşağına getirildi. Buradan başka bir ambulansa alınan Osman Aydın, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürelerek tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA