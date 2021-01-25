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  3. Yolda yaralı bulunan çocuğun götürdüğü evde, 5 kişi ölü bulundu!

Yolda yaralı bulunan çocuğun götürdüğü evde, 5 kişi ölü bulundu!

ABD'nin en büyük şehri olan Indianapolis'te yaşanan toplu cinayet ülkeyi ayağa kaldırdı. Yolda yaralı halde bulunan çocuğun götürdüğü evde biri hamile olmak üzere toplam 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yolda yaralı bulunan çocuğun götürdüğü evde, 5 kişi ölü bulundu!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Indianapolis kentinde dün yerel saatle 04.00 civarında önce bir kaç el silah sesi duyuldu. Ardından yolda yaralı halde bir çocuk bulundu. Hastaneye kaldırılan çocuğun tedavisi yapıldıktan sonra polis ekiplerini götürdüğü evde resmen vahşetle karşılaşıldı.

SON 10 YILDA KENTTEKİ EN BÜYÜK TOPLU CİNAYET

Evde henüz bilinmeyen bir nedenle vurulmuş 5 kişiye ulaşıldı. Kentteki son 10 yılın en büyük toplu cinayeti olarak kayda geçen olayda ölenlerin silahla vurulduğu belirtildi.

Hamile kadının hastaneye kaldırıldığı ve bebeğin de kurtarılamadığı bilgisi paylaşıldı. Polis raporlarında söz konusu kişilerin ölüm nedeninin silahla yaralanmaları olduğu belirtildi.

Yolda yaralı bulunan çocuğun götürdüğü evde, 5 kişiyi ölü bulundu!

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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