Yolda yürüyen yaşlı adamı ölüm teğet geçti!

Bursa'da yaşlı bir adama yolun karşısına geçtiği sırada yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki başka aracın altına giren adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.