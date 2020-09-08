Yolda yürüyen yaşlı adamı ölüm teğet geçti!
Bursa'da yaşlı bir adama yolun karşısına geçtiği sırada yolcu otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki başka aracın altına giren adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken o anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşanan olayda yolun karşısına geçerken elindeki maskeyi takmak için uğraşan Recep A. isimli bir kişiye yolcu otobüsü çarptı. Kazada park halindeki başka bir aracın altına uçan Recep A.'ya çevredeki vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kişiyi ambulansla hastaneye kaldırırken o anlar ise kameralara anbean yansıdı.
Sabahat Akkiraz Çukur'da söylediği "Suriye’den Çıktım" türküsü ile büyüledi!
Sevdiği kadına evlilik teklifi etti! Polislerden 900 TL ceza yedi
İçişleri Bakanlığı, Van'da Yıldırım-10 Norduz Operasyonu başlatıldığını duyurdu!
Küçükçekmece Florya durağında metrobüs arıza yaptı! Binlerce kişi mağdur oldu
08 Eylül 2020 Salı 11:40
Benzer Videolar