Yoldan geçen vatandaştan yardım isteyip hırsızlık yapan şahıs kamerada

Beylikdüzü'nde yolda karşılaşıp yardım istediği vatandaşla birlikte apartman deposundan toplam 17 bin lira değerinde kurutma makinesi ve bisiklet çalan şahıs kameraya yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Yoldan geçen vatandaştan yardım isteyip hırsızlık yapan şahıs kamerada

Beylikdüzü'nde yolda karşılaşıp yardım istediği vatandaşla birlikte apartman deposundan toplam 17 bin lira değerinde kurutma makinesi ve bisiklet çalan şahıs kameraya yakalandı. Polisin yakaladığı şahıs tutuklanırken, 12 saat apartmanda kalan hırsızın rahat tavırları dikkat çekti.

Olay, 31 Ağustos Perşembe günü Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Durusu Caddesi'ndeki bir binada yaşandı. Sabah 09.00 sıralarında binanın otoparkına giren hırsızlar, depo olarak kullanılan alandan toplam 17 bin lira değerinde kurutma makinesi ve bisiklet çaldı. Olayla ilgili ihbar üzerine harekete geçen polis güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda 2 kişi tespit edilirken M.S. isimli şahıs evinde gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada görüntülerdeki diğer kişinin yoldan geçen bir vatandaş olduğu pişkin hırsızın malzeme taşırken yardım istediği öğrenildi.

12 saat apartmanda kaldı

Apartmana yabancı uyruklu bir aileye ait olduğu öğrenilen eşyaları çalan hırsız, akşam saat 21.00 sıralarında binayı terk etti. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsız her hareketi binanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Şahıs girdiği apartmandan 12 saat sonra çıktı.

Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen M.S. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

(TY-ZA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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