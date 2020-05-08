Yoldan geçenler tarafından fark edildi! Ceset torbaları paniğe neden oldu
Mersin Tarsus'taki bir cami önünde bulunan çöp konteynerinin önüne bırakılan 2 adet ceset torbası paniğe neden oldu.
Olay, Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Tarsus'taki Şehitkerim Mahallesi Sayman Caddesi Ulu Camii önünde gerçekleşen olayda iddiaya göre saat 18.00 sıralarında yoldan geçen bir kişi, cami önündeki çöp konteynerinin yanında ceset torbaları gördü.
CESET TORBALARI KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Ekiplerin yaptığı incelemede ceset torbalarının boş olduğu belirlendi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ceset torbalarını kaldırdı.
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