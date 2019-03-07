Yoldan geçerken kurşun isabet eden çocuk yaralandı
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki silahlı kavga sırasında olay yerinden geçen 14 yaşındaki bir çocuk, kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.Orhaniye...
BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesindeki silahlı kavga sırasında olay yerinden geçen 14 yaşındaki bir çocuk, kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.
Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi'nde kavga eden iki grup, yanlarındaki tabancalarla birbirlerine ateş etti.
Tabancaların birinden çıkan kurşun, olay yerinden geçen 14 yaşındaki Umutcan P'nin ayağına isabet etti.
Yaralanan çocuk, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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