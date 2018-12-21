Yoldan geçerken silahlı kavgada yaralandı

Malatya'da aralarında husumet bulunan şahısların kavgası sırasında ateşlenen tüfekten çıkan saçmalar yoldan geçen bir kişiyi yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan E.D. ile T.P. Çiçekçi Sokak'ta karşılaştı. İkili arasında çıkan kavgada E.D.'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu, yoldan geçen F.T. (25) başına isabet eden saçmalarla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.T. ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri tarafından yapılan çalışmayla E.D. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA