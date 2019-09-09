Yol koşusunda hayatını kaybeden Binbaşı Ali Demir toprağa verildi

Balıkesir'de geleneksel olarak her yıl düzenlenen İsmail Akçay Yol Koşusu'nda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Jandarma Binbaşı Ali Demir (49), Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Evli ve 3 çocuk babası Binbaşı Ali Demir için bugün Sincan ilçesindeki Cimşit Camii'nde de askeri tören düzenlendi. Törene, Demir'in ailesi ve yakınları ile Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanvekili Yasin Taş, Genel Sekreter Fahrettin Yıldız ve askeri personel katıldı. Binbaşı Demir'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Sincan Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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DHA