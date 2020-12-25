Yollar köpükle doldu! Görenler hayretle izledi

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bir nehirden otoyol ve şehrin sokaklarına yayılan köpükler vatandaşlara zor anlar yaşattı. Özellikle sürücülerin görüş açılarını sıfırlayan köpüklerin nehrin fabrika atıklarından bırakılan kimyasallar nedeniyle kirlendiğini ve köpüklerin bu nedenle ortaya çıktığını belirtildi.