Yolsuzluk soruşturmasında ifadeye gelmeyen Merkez Bankası Başkanı için tutuklama kararı

Lübnan'da hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle başlatılan soruşturmada ifade vermeye gelmeyen Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, kardeşi ve sekreterinin tutuklanması talep edildi.

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Yolsuzluk soruşturmasında ifadeye gelmeyen Merkez Bankası Başkanı için tutuklama kararı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Temyiz Mahkemesi Soruşturma Savcısı Şarbel Ebu Semra'ya bugün için ifade vermeye davet edilen zanlılar Adalet Bakanlığında hazır bulunmadı.

Bunun üzerine Lübnan devletini temsilen soruşturmada yer alan Adalet Bakanlığı Davalar Komisyonu Başkanı Helena İskender; Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame, kardeşi Raca Selame ve sekreteri Mariyana Huvayek'in, "zimmete para geçirme, kara para aklama ve yasa dışı zenginleşme" gibi suçlamalardan dolayı tutuklanmaları talebinde bulundu.

Riyad Selame'nin tutuklanabilmesi için önce Bakanlar Kurulu tarafından dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor.

Savcı Ebu Semra ise Selame'nin soruşturma oturumunu yarına erteledi.

Yolsuzluk soruşturmasında ifadeye gelmeyen Merkez Bankası Başkanı için tutuklama kararı

AVRUPALI YARGIÇLAR HUZURUNDA İFADE VERECEK

Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, Selame'nin Avukatı Hafız Zahur, müvekkilinin "yabancı yargıçların" huzurunda ifade vermeyi kabul etmediği için oturuma katılmadığını söyledi.

Zahur, savcılığa bu konuda sundukları itiraz dilekçesinin reddedildiğini belirtti.

Selame hakkında Lübnan'ın yanı sıra Avrupa'nın farklı ülkelerinde aynı suçlamalardan dolayı açılan davalar bulunuyor. Bu kapsamda Belçika, Fransa ve Lüksemburg'dan da yargıçlar Selame'yi dinlemek üzere Adalet Bakanlığına gelmişti.

Lübnan'da 30 yıldır Merkez Bankası Başkanlığını sürdüren 72 yaşındaki Selame'nin görev süresi mayısta doluyor.

SELAME HAKKINDAKİ DİĞER YOLSUZLUK SUÇLAMALARI

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame hakkında ilk olarak, Ocak 2021'de İsviçre'deki adli merciler tarafından "zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" gibi suçlamalarla dava açılmıştı.

İsviçre Başsavcılığı, Selame'nin kardeşi Raca Selame'ye ait Forry Şirketi'nin, Lübnan Merkez Bankasına ait eurobond ve hazine bonoları satışından 2002'den 2014'e kadar 326 milyon dolar ücret ve komisyon aldığını bildirmişti.

Lübnan Başsavcılığı ise Nisan 2021'de İsviçre'nin soruşturma talebi için Lübnan'dan yardım istemesi üzerine Selame hakkında dava açmıştı.

Selame, 17 Kasım 2021'de tüm yatırımlar ve para transferlerine ilişkin belgeleri bir şirketin denetlediğini ve bunları adli mercilere teslim edeceğini duyurmuştu.

Cebel Lübnan Mahkemesi Başsavcısı Gade Avn, 11 Ocak'ta Riyad Selame hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıklamış, 19 Şubat'ta da Riyad Selame'nin ikamet ettiği Lübnan'ın Metn bölgesindeki taşınır ve taşınmaz varlıklarının dondurulmasına karar vermişti. Başsavcı Avn, 17 Mart'ta da Raca Selame hakkında tutuklama kararı vermişti.

Raca Selame, 12 Mayıs 2022'de, 2 aylık tutukluluğun ardından 3,7 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmıştı.

KAYNAK: AA

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