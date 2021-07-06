Yolun Açık Olsun filmi ilk set gününe çıktı! Eylül 2021 yılında Netflix’te yayınlanması planlanan Yolun Açık Olsun filminin konusu ve oyuncuları merakla araştırılmaya başlandı. Biz de haberimizde Yolun Açık Olsun filmi konusu nedir? Yolun Açık Olsun filmi oyuncuları kimler? Ne zaman yayınlanacak? sorularının yanıtına yer verdik. İşte detaylar...

YOLUN AÇIK OLSUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Lenistar Medya'nın yapımcılığını yaptığı Yolun Açık Olsun filminin yönetmen koltuğuna Mehmet Ada Ötekin oturdu. Netflix'te yayınlanması planlanan Yolun Açık Olsun filmi konusu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Filmin konusu belli olur olmaz haberimize eklenecektir.

YOLUN AÇIK OLSUN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Çekimlerine başlanan Yolun Açık Olsun filminin başrollerinde Engin Akyürek ve Tolga Sarıtaş yer alırken filme Alpay Atalan'ın da dahil olduğu öğrenildi. Henüz oyuncu kadrosu net bilinmeyen filmin oyuncuları açıklandıkça haberimiz güncellenecektir.

NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Netflix'te yayınlanması planlanan Yolun Açık Olsun filmi 2021 yılının Eylül ayında seyircisiyle buluşacağı öğrenildi.