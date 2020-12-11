Yolun karşına geçmek isterken restorana uçtu!
Kocaeli’nin Derince ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir genç, yolda hızla gelen bir aracın çarpması sonucu bir restoranın içine fırlarken aracın içindeki bir kişi ise aracın camından dışarı çıktı. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırılırken sürücü ise ifade için polis merkezine götürüldü
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11 Aralık 2020 Cuma 13:19
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