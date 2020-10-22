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  3. Yolun karşısına geçecekken çok sayıda aracın altında kaldı!

Yolun karşısına geçecekken çok sayıda aracın altında kaldı!

Adana'da 30'lu yaşlarda henüz kimliği belirsiz olan bir kişi, otoyolda yolun karşısına geçmek istediği sırada sürücüsü ve türü bilinmeyen birçok aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 ekipleri cesedi inceleme için morga kaldırırken polis ise olayla ilgili inceleme başlattı.

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22 Ekim 2020 Perşembe 13:46
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