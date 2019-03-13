Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Kahraman (81), otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde İzmir-Ankara yolu Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Mehmet Saçan yönetimindeki 45 PK 966 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Kahraman'a çarptı. Çevredekiler durumu, polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Kahraman'ın cesedi, otopsi için Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Saçan'ı gözaltına aldı.

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DHA