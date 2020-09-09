Yolun karşısına geçmek isteyen kadına halk otobüsü çarptı!
Ankara'da işe gitmek için otobüs durağına doğru yürüyen bir kadına halk otobüsü çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.
Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir Zeynep M. isimli bir kadına otobüs durağına gitmek için karşıya geçmeye çalıştığı sırada otobüs çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan kadının imdadına çevredekiler koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri kadını ambulansla hastaneye kaldırırken otobüs sürücüsü ise yaralı kadının başından bir an olsun ayrılmadı.
Adnan Oktar’ın kedicikleriyle kaçma anı görüntülerine ulaşıldı!
Esenyurt'ta bir doktor, tartıştığı hastanın parmağını kopardı!
150 torba çöple piknik alanındaki kirliliğe 'Ayıp beya' tepkisi!
Malatya Pütürge'de 4.6 şiddetinde deprem!
09 Eylül 2020 Çarşamba 08:44
Benzer Videolar