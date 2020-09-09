Yolun karşısına geçmek isteyen kadına halk otobüsü çarptı!

Ankara'da işe gitmek için otobüs durağına doğru yürüyen bir kadına halk otobüsü çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kadını ambulansla hastaneye kaldırdı.