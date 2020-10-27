Yolun karşısına geçmeye çalışırken metrelerce havaya uçtu!
İzmir'in Karabağlar ilçesinde Fatma A. isimli kadın, karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı yolda aşırı hız yapan otomobilin çarpması sonucu havaya yükseldikten sonra metrelerce sürüklendi. Sürücünün kaçtığı kazada ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan kadının tedavisi sürerken o anlar ise kameralara yansıdı.
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27 Ekim 2020 Salı 11:15
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