Yolun ortasında namaz kılan adam trafiği birbirine kattı!
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ismi belli olmayan bir kişi, trafiğin yoğun olduğu caddenin ortasında ellerini başının üzerine koyup dizlerinin üstüne çöktü. Durumu gören vatandaşlar adamın haline şaşırırken trafikteki araçlar ise ilerleme de güçlük çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
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19 Kasım 2020 Perşembe 12:00
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