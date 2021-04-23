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Yomra Spor, Ağrı 1970 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Yomra Spor, Ağrı 1970 Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yomra Spor, Ağrı 1970 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Yomra Spor, Ağrı 1970 Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Yomra Spor ve Ağrı 1970 Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te  32. hafta maçında Yomra Spor sahasında Ağrı 1970 Spor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Peki  Yomra Spor - Ağrı 1970 Spor maçının skoru ne?

Yomra Spor, Ağrı 1970 Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Yomra Spor  Ağrı 1970 Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ
Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00

Yomra Spor Ağrı 1970 Spor Maçının Hakemleri
Erdem Temel(hakem), Kerem İlitangil(1. Yardımcı Hakem), Uğur Çakmak(2. Yardımcı Hakem), Baran Aslan(dördüncü Hakem)

YOMRA SPORYomra Spor

Yomra Spor İlk 11
34. Onur Bilgin, 3. Mehmetcan Köse, 5. Erhan Şengül, 6. Orhan Gülle, 9. Doğukan Öksüz, 18. Şenol Özyurt, 44. Oğuzhan Açıl, 61. Samet Aydın, 77. Mert Miraç Altıntaş, 97. Emre Adiloğlu, 99. Ogün Özçiçek

Yedekler
98. Abdullah Nanim, 11. Halil Emre Yiğit, 20. Muhammed Enes Doğan, 21. Ahmet Hakan Sevinç, 25. Hayri Mert Yomralıoğlu, 41. Osman Yıldırım, 75. Cihat Çakmak

Teknik Sorumlu
Hamdi Zıvalıoğlu

Goller
Doğukan Öksüz,10.dk (h)

Kartlar
Sarı Kart Samet Aydın 25.dk

Oyundan Çıkanlar
Şenol Özyurt 87.dk, Emre Adiloğlu 74.dk, Doğukan Öksüz 83.dk

Oyuna Girenler
Ahmet Hakan Sevinç 87.dk, Hayri Mert Yomralıoğlu 74.dk, Osman Yıldırım 83.dk

AĞRI 1970 SPORAğrı 1970 Spor

Ağrı 1970 Spor İlk 11
29. Mustafa Gürbüz, 5. Can Morgül, 6. Ahmet Altınay, 9. Önder Selimoğlu, 15. Nuh Aşkın, 18. Ercan Çapar, 24. Mert Yıldırım, 25. Muhammed Furkan Özhan, 35. Muhammed Şükrü Arslan, 77. Seyit Gazanfer, 88. Cengizhan Bayrak

Yedekler
55. Resul Adıyaman, 7. Fırat Kaya, 8. Yusuf Metin Kaya, 11. İbrahim Kongur, 61. Hamdi Dereli, 95. Kadri Çakı, 99. Muhammed Furkan Dağabakan

Teknik Sorumlu


Goller
İbrahim Kongur,70.dk (f)

Kartlar
Sarı Kart Muhammed Şükrü Arslan 50.dk

Oyundan Çıkanlar
Can Morgül 89.dk, Önder Selimoğlu 90+4.dk, Muhammed Furkan Özhan 58.dk

Oyuna Girenler
Fırat Kaya 89.dk, Muhammed Furkan Dağabakan 90+4.dk, İbrahim Kongur 58.dk

Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Belediye Kütahyaspor30187559326127
2Nazilli Belediyespor30176760295731
3Fethiyespor30166853275426
4Yomraspor30121174132479
5Mardin Fosfat Spor30121173729478
6İskenderun FK3114512364047-4
7Halide Edip Adıvar30111273734453
8Darıca Gençlerbirliği30101372824434
9Büyükçekmece Tepecikspor301011946344112
10Ağrı 1970 Spor3010812253838-13
11Ceyhanspor3010812426438-22
12Kahta 02 Spor30713103535340
13Çengelköyspor A.Ş.3081012333734-4
14Karaman Belediyespor3061311343931-5
15Tekirdağspor3161213414830-7
16Tokatspor306717215625-35
17Yozgatspor 1959 FK303720225216-30

Fikstür

18.04.2021Mardin BŞ. Başakspor Erzin Spor
21.04.2021Büyükçekmece Tepecikspor0-1Çengelköyspor A.Ş.
21.04.2021Mardin Fosfat Spor2-0İskenderun Futbol Kulübü
21.04.2021Ceyhanspor0-5Halide Edip Adıvar
21.04.2021Fethiyespor2-0Tokatspor
21.04.2021Kahta 02 Spor2-1Belediye Kütahyaspor
21.04.2021Karaman Belediyespor1-2Nazilli Belediyespor
21.04.2021Tekirdağspor1-3Darıca Gençlerbirliği
21.04.2021Yomraspor1-1Ağrı 1970 Spor

 

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