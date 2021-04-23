Yomra Spor, Ağrı 1970 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu

TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Yomra Spor, Ağrı 1970 Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Yomra Spor ve Ağrı 1970 Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 3. Lig 2. Grup'te 32. hafta maçında Yomra Spor sahasında Ağrı 1970 Spor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak... Peki Yomra Spor - Ağrı 1970 Spor maçının skoru ne? Yomra Spor, Ağrı 1970 Spor Maçının özetine, karşılaşma ile ilgili merak ettiğiniz tüm gelişmelere haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Yomra Spor Ağrı 1970 Spor Maçını Özetini İzlemek için Tıklayın

STADYUM BİLGİSİ

Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra



MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

21.04.2021 15:00



Yomra Spor Ağrı 1970 Spor Maçının Hakemleri

Erdem Temel(hakem), Kerem İlitangil(1. Yardımcı Hakem), Uğur Çakmak(2. Yardımcı Hakem), Baran Aslan(dördüncü Hakem)

Yomra Spor

Yomra Spor İlk 11

34. Onur Bilgin, 3. Mehmetcan Köse, 5. Erhan Şengül, 6. Orhan Gülle, 9. Doğukan Öksüz, 18. Şenol Özyurt, 44. Oğuzhan Açıl, 61. Samet Aydın, 77. Mert Miraç Altıntaş, 97. Emre Adiloğlu, 99. Ogün Özçiçek



Yedekler

98. Abdullah Nanim, 11. Halil Emre Yiğit, 20. Muhammed Enes Doğan, 21. Ahmet Hakan Sevinç, 25. Hayri Mert Yomralıoğlu, 41. Osman Yıldırım, 75. Cihat Çakmak



Teknik Sorumlu

Hamdi Zıvalıoğlu



Goller

Doğukan Öksüz,10.dk (h)



Kartlar

Sarı Kart Samet Aydın 25.dk



Oyundan Çıkanlar

Şenol Özyurt 87.dk, Emre Adiloğlu 74.dk, Doğukan Öksüz 83.dk



Oyuna Girenler

Ahmet Hakan Sevinç 87.dk, Hayri Mert Yomralıoğlu 74.dk, Osman Yıldırım 83.dk

Ağrı 1970 Spor

Ağrı 1970 Spor İlk 11

29. Mustafa Gürbüz, 5. Can Morgül, 6. Ahmet Altınay, 9. Önder Selimoğlu, 15. Nuh Aşkın, 18. Ercan Çapar, 24. Mert Yıldırım, 25. Muhammed Furkan Özhan, 35. Muhammed Şükrü Arslan, 77. Seyit Gazanfer, 88. Cengizhan Bayrak



Yedekler

55. Resul Adıyaman, 7. Fırat Kaya, 8. Yusuf Metin Kaya, 11. İbrahim Kongur, 61. Hamdi Dereli, 95. Kadri Çakı, 99. Muhammed Furkan Dağabakan



Teknik Sorumlu





Goller

İbrahim Kongur,70.dk (f)



Kartlar

Sarı Kart Muhammed Şükrü Arslan 50.dk



Oyundan Çıkanlar

Can Morgül 89.dk, Önder Selimoğlu 90+4.dk, Muhammed Furkan Özhan 58.dk



Oyuna Girenler

Fırat Kaya 89.dk, Muhammed Furkan Dağabakan 90+4.dk, İbrahim Kongur 58.dk

Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Belediye Kütahyaspor 30 18 7 5 59 32 61 27 2 Nazilli Belediyespor 30 17 6 7 60 29 57 31 3 Fethiyespor 30 16 6 8 53 27 54 26 4 Yomraspor 30 12 11 7 41 32 47 9 5 Mardin Fosfat Spor 30 12 11 7 37 29 47 8 6 İskenderun FK 31 14 5 12 36 40 47 -4 7 Halide Edip Adıvar 30 11 12 7 37 34 45 3 8 Darıca Gençlerbirliği 30 10 13 7 28 24 43 4 9 Büyükçekmece Tepecikspor 30 10 11 9 46 34 41 12 10 Ağrı 1970 Spor 30 10 8 12 25 38 38 -13 11 Ceyhanspor 30 10 8 12 42 64 38 -22 12 Kahta 02 Spor 30 7 13 10 35 35 34 0 13 Çengelköyspor A.Ş. 30 8 10 12 33 37 34 -4 14 Karaman Belediyespor 30 6 13 11 34 39 31 -5 15 Tekirdağspor 31 6 12 13 41 48 30 -7 16 Tokatspor 30 6 7 17 21 56 25 -35 17 Yozgatspor 1959 FK 30 3 7 20 22 52 16 -30

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