Yomra Spor, Ağrı 1970 Spor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021Sezonu
TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Yomra Spor, Ağrı 1970 Spor ile karşı karşıya geldi. Maçın özeti, maç sonucu, maçın ilk 11'leri ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup 32. hafta maçında Yomra Spor, Ağrı 1970 Spor ile karşılaştı. maç 1-1 sona erdi. Yomra Spor ve Ağrı 1970 Spor karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.
TFF 3. Lig 2. Grup'te 32. hafta maçında Yomra Spor sahasında Ağrı 1970 Spor ile 21.04.2021 15:00'da karşılaştı. Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...
Peki Yomra Spor - Ağrı 1970 Spor maçının skoru ne?
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STADYUM BİLGİSİ
Yomra İlçe Stadı - Trabzon - Yomra
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
21.04.2021 15:00
Yomra Spor Ağrı 1970 Spor Maçının Hakemleri
Erdem Temel(hakem), Kerem İlitangil(1. Yardımcı Hakem), Uğur Çakmak(2. Yardımcı Hakem), Baran Aslan(dördüncü Hakem)
Yomra Spor İlk 11
34. Onur Bilgin, 3. Mehmetcan Köse, 5. Erhan Şengül, 6. Orhan Gülle, 9. Doğukan Öksüz, 18. Şenol Özyurt, 44. Oğuzhan Açıl, 61. Samet Aydın, 77. Mert Miraç Altıntaş, 97. Emre Adiloğlu, 99. Ogün Özçiçek
Yedekler
98. Abdullah Nanim, 11. Halil Emre Yiğit, 20. Muhammed Enes Doğan, 21. Ahmet Hakan Sevinç, 25. Hayri Mert Yomralıoğlu, 41. Osman Yıldırım, 75. Cihat Çakmak
Teknik Sorumlu
Hamdi Zıvalıoğlu
Goller
Doğukan Öksüz,10.dk (h)
Kartlar
Sarı Kart Samet Aydın 25.dk
Oyundan Çıkanlar
Şenol Özyurt 87.dk, Emre Adiloğlu 74.dk, Doğukan Öksüz 83.dk
Oyuna Girenler
Ahmet Hakan Sevinç 87.dk, Hayri Mert Yomralıoğlu 74.dk, Osman Yıldırım 83.dk
Ağrı 1970 Spor İlk 11
29. Mustafa Gürbüz, 5. Can Morgül, 6. Ahmet Altınay, 9. Önder Selimoğlu, 15. Nuh Aşkın, 18. Ercan Çapar, 24. Mert Yıldırım, 25. Muhammed Furkan Özhan, 35. Muhammed Şükrü Arslan, 77. Seyit Gazanfer, 88. Cengizhan Bayrak
Yedekler
55. Resul Adıyaman, 7. Fırat Kaya, 8. Yusuf Metin Kaya, 11. İbrahim Kongur, 61. Hamdi Dereli, 95. Kadri Çakı, 99. Muhammed Furkan Dağabakan
Teknik Sorumlu
Goller
İbrahim Kongur,70.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Muhammed Şükrü Arslan 50.dk
Oyundan Çıkanlar
Can Morgül 89.dk, Önder Selimoğlu 90+4.dk, Muhammed Furkan Özhan 58.dk
Oyuna Girenler
Fırat Kaya 89.dk, Muhammed Furkan Dağabakan 90+4.dk, İbrahim Kongur 58.dk
Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Belediye Kütahyaspor
|30
|18
|7
|5
|59
|32
|61
|27
|2
|Nazilli Belediyespor
|30
|17
|6
|7
|60
|29
|57
|31
|3
|Fethiyespor
|30
|16
|6
|8
|53
|27
|54
|26
|4
|Yomraspor
|30
|12
|11
|7
|41
|32
|47
|9
|5
|Mardin Fosfat Spor
|30
|12
|11
|7
|37
|29
|47
|8
|6
|İskenderun FK
|31
|14
|5
|12
|36
|40
|47
|-4
|7
|Halide Edip Adıvar
|30
|11
|12
|7
|37
|34
|45
|3
|8
|Darıca Gençlerbirliği
|30
|10
|13
|7
|28
|24
|43
|4
|9
|Büyükçekmece Tepecikspor
|30
|10
|11
|9
|46
|34
|41
|12
|10
|Ağrı 1970 Spor
|30
|10
|8
|12
|25
|38
|38
|-13
|11
|Ceyhanspor
|30
|10
|8
|12
|42
|64
|38
|-22
|12
|Kahta 02 Spor
|30
|7
|13
|10
|35
|35
|34
|0
|13
|Çengelköyspor A.Ş.
|30
|8
|10
|12
|33
|37
|34
|-4
|14
|Karaman Belediyespor
|30
|6
|13
|11
|34
|39
|31
|-5
|15
|Tekirdağspor
|31
|6
|12
|13
|41
|48
|30
|-7
|16
|Tokatspor
|30
|6
|7
|17
|21
|56
|25
|-35
|17
|Yozgatspor 1959 FK
|30
|3
|7
|20
|22
|52
|16
|-30
Fikstür
|18.04.2021
|Mardin BŞ. Başakspor
|Erzin Spor
|21.04.2021
|Büyükçekmece Tepecikspor
|0-1
|Çengelköyspor A.Ş.
|21.04.2021
|Mardin Fosfat Spor
|2-0
|İskenderun Futbol Kulübü
|21.04.2021
|Ceyhanspor
|0-5
|Halide Edip Adıvar
|21.04.2021
|Fethiyespor
|2-0
|Tokatspor
|21.04.2021
|Kahta 02 Spor
|2-1
|Belediye Kütahyaspor
|21.04.2021
|Karaman Belediyespor
|1-2
|Nazilli Belediyespor
|21.04.2021
|Tekirdağspor
|1-3
|Darıca Gençlerbirliği
|21.04.2021
|Yomraspor
|1-1
|Ağrı 1970 Spor