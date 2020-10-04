Koronavirüs pandemisinin gölgesinde futbol heyecanı tüm hızıyla sürüyor. TFF 2.Lig'in heyecanı da 3. hafta da oynanacak mücadelelerle sürüyor. Söz konusu haftada Yomraspor, evinde Tekirdağspor'u konuk edecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen futbolseverler Yomraspor - Tekirdağspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

YOMRASPOR - TEKİRDAĞSPOR MAÇI NE ZAMAN ? SAAT KAÇTA?

TFF 2.Lig'e 1 galibiyet, 1 beraberlikle başlayan Yomraspor, kendisi gibi lige 1 galibiyet ve 1 beraberlik ile başlayan Tekirdağspor'u Yomra İlçe Stadyumunda 4 Ekim Pazar günü saat 14.30'da oynanacak maçta konuk edecek. Mücadelede Ayberk Demirbaş düdük çalacak. Demirbaş'ın yardımcılıklarını Serkan Gülçer ve Mustafa Burak Dilitatlı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Barış Asım Ünal olacak.

HANGİ KANALDA?

Misli.com ve TFF arasındaki yayın hakları anlaşması neticesinde 2. Lig ve 3. Lig maçlarının bir kısmı Misli.com uygulamaları üzerinden naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Yomraspor - Tekirdağspor arasında oynanacak zorlu karşılaşma, Pazar günü saat 14.30'da Misli.com üzerinden naklen ve şifresiz izlenebilecek.

Misli.com nasıl izlenir? Nasıl indirilir? Misli.com web tv|Misli.com maç izle|Misli.com indir