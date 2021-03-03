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Yön isminin anlamı nedir, Yön ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yön isminin anlamı; cephe, yüz, taraf demektir. Bu içeriğimizde Yön isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Yön isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Yön isminin anlamı nedir, Yön ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Yön isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Yön ismi ne demek, Yön ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Yön isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Yön isminin kökeni: 

Yön ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Yön ismini kimse kullanmamaktadır.

Yön isminin cinsiyeti: 

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Yön isminin rengi:

Safir

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Yön İsminin anlamı nedir? TDK Yön anlamı:

TDK'da Yön ismi belli bir noktaya göre olan yer, taraf; bir yere gitmek için izlenen yol, cihet, istikamet; bir şeyin belli bir noktaya baktığı yan, veçhe; tutulacak, izlenecek yol anlamlarında kullanılmaktadır. 

Yön İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Yön ismi bulunmamaktadır.

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Yön ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 3 harf bulunmaktadır.

Yön isminin Harf Analizi Nedir ?

Yön ismi 3 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Y : Başına buyruk, depresif

Ö : Azimli/bencil

N : Sağduyulu, utangaç

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Yön isminin Numerolojisi Kaçtır?

Yön ismi 3 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Y : 28

Ö : 19

N : 17

= 64 – Yön İsminin Numeroloji Toplamı 64’dir.

Yön ismi 3 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Yön isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Y: 7      Ö: 6      N: 5 = 18

1 +  8 = 9 Kader sayısı

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Yön isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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