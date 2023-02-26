Yonatan Cohen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yonatan Cohen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yonatan Cohen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yonatan Cohen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yonatan Cohen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yonatan Cohen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yonatan Cohen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yonatan Cohen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yonatan Cohen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yonatan Cohen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yonatan Cohen 29 Haziran 1996 tarihinde Tel Aviv şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İsrail,Polonya uyrukludur.Gerçek adı da יונתן כהן şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yonatan Cohen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE yapmaktadır. Yonatan Cohen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 28 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Yonatan Cohen'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yonatan Cohen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yonatancohen/

Yonatan Cohen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yonatan Cohen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.40 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yonatan Cohen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yonatan Cohen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında M. Tel Aviv

2 Temmuz 2015 yılında Beitar TA Ramla

30 Haziran 2016 yılında M. Tel Aviv

2 Temmuz 2016 yılında Bnei Yehuda

30 Haziran 2017 yılında M. Tel Aviv

3 Eylül 2017 yılında Bnei Yehuda

30 Haziran 2018 yılında M. Tel Aviv

11 Ağustos 2021 yılında Pisa

28 Eylül 2022 yılında M. Tel Aviv

30 Haziran 2023 yılında Pisa

1 Temmuz 2023 yılında M. Tel Aviv

Yonatan Cohen kimdir

Yonatan Cohen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yonatan Cohen şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Maccabi Tel Aviv

Yonatan Cohen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsrail takımında 14 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

İsrail U21 takımında 10 numaralı formasıyla 17 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yonatan Cohen nereli

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