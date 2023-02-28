Yonatan Murillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yonatan Murillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yonatan Murillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yonatan Murillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yonatan Murillo 5 Temmuz 1992 tarihinde Bajo Baudó şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Yonatan Yovanny Murillo Alegría şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yonatan Murillo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG Warriors yapmaktadır. Yonatan Murillo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Binacional futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Binacional takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Yonatan Murillo'nin Deportivo Binacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yonatan Murillo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yonatanmurilloalegria/

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Yonatan Murillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yonatan Murillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Yonatan Murillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yonatan Murillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında CD La Equidad

1 Ocak 2016 yılında Envigado

1 Ocak 2017 yılında Deportivo Cali

15 Temmuz 2017 yılında Junior FC

1 Ocak 2019 yılında Indep. Santa Fe

1 Eylül 2019 yılında Jaguares FC

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2021 yılında Patriotas

7 Şubat 2022 yılında Dep. Binacional

Yonatan Murillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yonatan Murillo şuan Deportivo Binacional takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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