Yonathan Andia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yonathan Andia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yonathan Andia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yonathan Andia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yonathan Andia 6 Ağustos 1992 tarihinde Los Ángeles şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Yonathan Wladimir Andía León şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yonathan Andia Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yonathan Andia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Universidad de Chile futbol takımında oynamaktadır. Club Universidad de Chile takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Yonathan Andia'nin Club Universidad de Chile ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Yonathan Andia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yonathan Andia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 575 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yonathan Andia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yonathan Andia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Club Deportes Rengo

1 Ocak 2014 yılında Gral Velasquez

1 Ocak 2015 yılında Club Deportes Rengo

1 Ocak 2016 yılında Chimbarongo

1 Ocak 2017 yılında Limache

1 Ocak 2018 yılında La Calera

1 Mart 2021 yılında U. de Chile

Yonathan Andia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yonathan Andia şuan Club Universidad de Chile takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Yonathan Andia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili takımında 6 numaralı formasıyla 14 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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