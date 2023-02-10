Yonathan Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yonathan Cabral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yonathan Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yonathan Cabral ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yonathan Cabral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yonathan Cabral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yonathan Cabral

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yonathan Cabral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yonathan Cabral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yonathan Cabral 10 Mayıs 1992 tarihinde Isidro Casanova şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Yonathan Emanuel Cabral şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yonathan Cabral Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Yonathan Cabral, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tucumán futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tucumán takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Yonathan Cabral'nin Club Atlético Tucumán ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yonathan Cabralboyu ve yaşı kaç

Yonathan Cabral Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yonathan Cabral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Yonathan Cabral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yonathan Cabral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Racing Club

15 Ağu 2016 yılında Olimpo

30 Haziran 2017 yılında Racing Club

18 Temmuz 2017 yılında Atl. Tucumán

30 Haziran 2019 yılında Racing Club

1 Temmuz 2019 yılında Atl. Tucumán

1 Şubat 2021 yılında Newell's

30 Haziran 2021 yılında Atl. Tucumán

17 Ocak 2022 yılında Lanús

31 Aralık 2022 yılında Atl. Tucumán

Yonathan Cabral kimdir

Yonathan Cabral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yonathan Cabral şuan Club Atlético Tucumán takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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Yonathan Cabral nereli

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