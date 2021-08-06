Yonca Evcimik'in acı günü: "Canım annemizi kaybettik"

90’lı yılların gözde ismi Yonca Evcimik’in annesi Kadriye Evcimik dün Bodrum’da hayatını kaybetti. Anne Kadriye Evcimik’in yaşlılığa bağlı doğal nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kadriye Evcimik’in cenazesi bugün Bodrum’dan İstanbul'a getirilip, Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

"ANNEMİZİ KAYBETTİK"

Ünlü şarkıcı acı haberi kişisel Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile duyurdu. Yonca Evcimik fotoğrafın açıklamasına "Canımız annemiz, Cumhuriyet kadını Kadriye Evcimik'i kaybettik. Annemizi son yolculuğuna 6 Ağustos Cuma günü (bugün) saat 17:00'de İstanbul Şakirin Camii'nde kılınacak cenaze namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığı'na defnedeceğiz. Mine&Yonca Evcimik..." notunu düştü. Birçok sayıda takipçisi ve ünlü arkadaşlarından taziye yourmları aldı.