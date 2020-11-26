Yonca Evcimik'in Ayıp Şeyler şarkısı sosyal medyada büyük tepki topladı!

Kadına, çocuğa ve hayvana şiddet konuları için çektiği yeni klibi Ayıp Şeyler'i ile izleyiciyle buluşturan Yonca Evcimik, sosyal medyada vatandaşlar tarafından büyük tepki aldı. Şarkısının sözleriyle içerdiği konuların aksi yönünde mesajlar veren Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu.