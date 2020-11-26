Yonca Evcimik'in Ayıp Şeyler şarkısı sosyal medyada büyük tepki topladı!
Kadına, çocuğa ve hayvana şiddet konuları için çektiği yeni klibi Ayıp Şeyler'i ile izleyiciyle buluşturan Yonca Evcimik, sosyal medyada vatandaşlar tarafından büyük tepki aldı. Şarkısının sözleriyle içerdiği konuların aksi yönünde mesajlar veren Evcimik, eleştiri oklarının hedefi oldu.
İbo Show 3. Bölüm Fragman yayınlandı! Programa katılacak konuklar belli oldu
Enes Batur’un kaza anı görüntüleri!
Youtuber Enes Batur'dan akıl almaz kaza! Lüks aracın tekerleri fırladı
Ebru Polat iç çamaşırlarıyla duş aldığı video sosyal medyayı salladı!
26 Kasım 2020 Perşembe 10:42
Benzer Videolar