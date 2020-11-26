Yonca Evcimik'in yeni şarkısının sözler sosyal medyayı salladı!
90'lı yılların sevilen sanatçısı Yonca Evcimik'in yaptığı yeni rap şarkısı “Ayıp Şeyler” in sözleri sosyal medyada infial yarattı.
Yonca Evcimik, yıllar sonra yaptığı 'Ayıp Şeyler' sosyal medyada tepki çekti. Kadına, Çocuğa ve hayvana şiddet konularında farkındalık yaratmayı hedeflediğini söyleyen 57 yaşındaki şarkıcı bu tepkilerin ardından sessizliğini korudu.
Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in yıllar sonra yaptığı yeni şarkısı 'Ayıp Şeyler' ile eleştirilerin hedefi oldu. Evcimik'in şarkıda cinsiyetçi ifadelerin kullanılması sosyal medyada büyük tepki çekti.
Kadına karşı şiddete tepki göstermek isteyen Evcimik, şarkısının sözleriyle tam aksi mesajlar verdi.
İşte Yonca Evcimik'in tepki çeken şarkısı 'Ayıp Şeyler' sözleri;
Haksızlık, almış başını gitmiş
Dünyanın, çivisi çıkmış, mahvedilmiş
Edep ahlak terbiye yerlerde
Namusum acaba kimlerin elinde
Allah'ı para olmuş hepsinin
Ama bu özgür irade, yine de hep senin
Erkeklerin her zaman hedefi belli
Ama kadının fendi erkeği yendi
Amcaların kolunda cillop çıtırlar
Hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar
Tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar fakat belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar
Baylar ve hanımlar
Ezilen ve ezdiren kadınlar
Üstümüze gelen tüm adımlar
Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar
Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar
Yaptıklarınız sizi tanımlar
Artık silkelenin hadi kendinize gelin
Hey heyhey heyler hanımlar beyler
Bu kadar olmaz bunlar ayıp şeyler
Kadına, çoluk-çocuğa, hayvana şiddet, tecavüz, dayak kesmedi mi sizi uyan artık hemcinsim
Sen kadınsın zekisin
Ama bazen de gerçekten aşırı cinssin
Bakma sevgilime be kadın çıkacak adın
Mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma
Nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle
Açarsan mahremini içeri girer işte öyle
Uçkuruna sahip çıkamayandan
Yeteri kadar çekmedik mi? Dik dur ahlaklı ol ki
Seni hak ettiğin gibi sevsinler
İşte bak bu kadın, kadın gibi kadın desinler
Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar
Üstümüze gelen adımlar
Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar
Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar
Yaptıklarınız sizi tanımlar
Artık silkelenin hadi kendinize gelin
Hey heyhey heyler hanımlar beyler
Bu kadar olmaz bunlar ayıp şeyler...