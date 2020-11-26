Yonca Evcimik'in yeni şarkısının sözler sosyal medyayı salladı!

Yonca Evcimik, yıllar sonra yaptığı 'Ayıp Şeyler' sosyal medyada tepki çekti. Kadına, Çocuğa ve hayvana şiddet konularında farkındalık yaratmayı hedeflediğini söyleyen 57 yaşındaki şarkıcı bu tepkilerin ardından sessizliğini korudu.

Ünlü şarkıcı Yonca Evcimik'in yıllar sonra yaptığı yeni şarkısı 'Ayıp Şeyler' ile eleştirilerin hedefi oldu. Evcimik'in şarkıda cinsiyetçi ifadelerin kullanılması sosyal medyada büyük tepki çekti.

Kadına karşı şiddete tepki göstermek isteyen Evcimik, şarkısının sözleriyle tam aksi mesajlar verdi.

İşte Yonca Evcimik'in tepki çeken şarkısı 'Ayıp Şeyler' sözleri;

Haksızlık, almış başını gitmiş

Dünyanın, çivisi çıkmış, mahvedilmiş

Edep ahlak terbiye yerlerde

Namusum acaba kimlerin elinde

Allah'ı para olmuş hepsinin

Ama bu özgür irade, yine de hep senin

Erkeklerin her zaman hedefi belli

Ama kadının fendi erkeği yendi

Amcaların kolunda cillop çıtırlar

Hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar

Tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar fakat belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar

Baylar ve hanımlar

Ezilen ve ezdiren kadınlar

Üstümüze gelen tüm adımlar

Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar

Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar

Yaptıklarınız sizi tanımlar

Artık silkelenin hadi kendinize gelin

Hey heyhey heyler hanımlar beyler

Bu kadar olmaz bunlar ayıp şeyler

Kadına, çoluk-çocuğa, hayvana şiddet, tecavüz, dayak kesmedi mi sizi uyan artık hemcinsim

Sen kadınsın zekisin

Ama bazen de gerçekten aşırı cinssin

Bakma sevgilime be kadın çıkacak adın

Mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma

Nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle

Açarsan mahremini içeri girer işte öyle

Uçkuruna sahip çıkamayandan

Yeteri kadar çekmedik mi? Dik dur ahlaklı ol ki

Seni hak ettiğin gibi sevsinler

İşte bak bu kadın, kadın gibi kadın desinler

Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar

Üstümüze gelen adımlar

Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar

Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar

Yaptıklarınız sizi tanımlar

Artık silkelenin hadi kendinize gelin

Hey heyhey heyler hanımlar beyler

Bu kadar olmaz bunlar ayıp şeyler...