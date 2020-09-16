Bir döneme damga vuran sesi ve sevimli halleriyle akıllara kazınan Yonca Evcimik 57. yaşına girdi. Sosyal medya hesabından yeni yaşını kutlayan Evcimik iddialı pozlarıyla dudak uçuklattı.

Evcimik, her leopar desenle bikinisi ile çekilen pozlarını sosyal medya sayfasında paylaşarak şu notu düştü:

"SAYILARLA İŞİM OLMAZ"

"Bugün benim doğum günüm. Sayılarla işim olmadı. Hep diyorum içimdeki çocuğu hiç büyütmedim. Böyle gayet keyifli ve mutluyum. İyi ki doğmuşum. 57 kere maşallahınızı alırımmmm"

Her zaman fit ve enerjik görüntüsü ile genç kızlara taş çıkaran Yonca Evcimik'in bu pozlarına sosyal medya hesabından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

1977 yılında çocuk tiyatrosunda sahneye çıkarak sanat hayatına başlayan Evcimik, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümü'nü bitirdi.

1978 ile 90 arasında müzikallerde dansçı ve şarkıcı olarak görev aydı. 1979'da Şan Tiyatrosu'na giren Evcimik, aralarında Yedi Kocalı Hürmüz, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri, Nükhet Duru ve On Yıl Geçti, Ajda Pekkan Süperstar, Hababam Sınıfı ve Carmen adlı müzikallerde görev aldı.

Bu dönemde ayrıca Hababam Sınıfı Güle Güle ve Kızlar Sınıfı adlı filmlerde de oynadı. 1985-1988 yılları arasında, Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda Yasaklar, Aşkolsun, Geceler, Reklamlar ve Deliler adlı oyunlarda rol aldı. 1989-1990 yılları arası Gülhane Etkinlikleri'nde sunucu ve show girl olarak çalıştı.

1996'da Çılgın Bediş adlı TV dizisi için kamera karşısına geçti. 2006 yılında ise ilk kez “Benimle Dans Edermisin” adlı yarışmada jüri koltuğuna oturan Evcimik, bu yarışma sayesinde yeni jenerasyona dansı tekrar sevdirmeyi başardı.

1991 yılında Abone adlı albümünü çıkaran Evcimik, Kendine Gel, I'm Hot For You, Günaha Davet, Herkes Baksın Dalgasına, 15 adlı albümleriyle de müzik piyasasında adından söz ettirdi.