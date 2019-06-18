Yoncalı MTAL’den, DPÜ Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi’ne ziyaret

Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Gölpınar ve beraberindeki heyet, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile iş birliği yapabileceği alanları görüşmek üzere fakülteye ziyaret gerçekleştirdi.

Fakülte binasında yapılan ve fakültenin Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Bülent Cırık tarafından ağırlanan Yoncalı MTAL Müdürü Hakan Gölpınar başkanlığındaki heyet, iki okulun gelecekte gerçekleştirebileceği projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Yapılan görüşmelerde Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde halen eğitime devam eden Turizm ve Otel İşletmeciliği ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri ile Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde halen eğitime devam eden Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Bölümü ile Yiyecek İçecek Hizmetleri bölümlerinin birbirleriyle paralel bölümler olduğu vurgusu yapılarak, bu bölümler arasında stratejik iş birliklerinin nasıl yürütülebileceği üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Her iki birimin de gelecekte yapmayı planladığı projelere karşılıklı olarak öğrenci dahil edilebilmesi hususunda mutabakata varan yöneticiler, birlikte teknik gezi düzenlenebilmesi, lise öğrencilerinin üniversitede düzenlenecek tanıtıcı programlara katılımlarının sağlanması ve üniversite tercihlerinde fakülteyi tercih etmelerinin özendirilmesi, uygulama oteli ve uygulama mutfaklarının daha etkin kullanımının sağlanması gibi hususlarda da, iş birliği yapma konusunda görüş birliğine varıldı.

Kaynak: İHA