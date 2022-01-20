Yönetici (Ardiye Ve Depolama) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yönetici (Ardiye Ve Depolama) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yönetici (Ardiye Ve Depolama) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yönetici (Ardiye Ve Depolama) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yönetici (Ardiye Ve Depolama) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yönetici (Ardiye Ve Depolama) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yönetici (Ardiye Ve Depolama) Maaşları

Yönetici (Ardiye Ve Depolama) maaşı ortalama olarak aylık 11000_TL'dir. En düşük Yönetici (Ardiye Ve Depolama) maaşı 8500_TL, En yüksek ise 13500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yönetici (Ardiye Ve Depolama) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1324.03

Meslek Adı :

Yönetici (Ardiye Ve Depolama)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Üretim Ve Uzmanlaşmış Hizmet Müdürleri

Meslek Grubu :

İmalat, Madencilik, İnşaat Ve Dağıtım Müdürleri

Meslek Birim Grubu :

Tedarik, Dağıtım Müdürleri Ve Benzeri Müdürler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ardiye ve depolama hizmetleri ile ilgili faaliyetleri planlayan, organize ve kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yönetici (Ardiye ve Depolama) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Müstakil bir hizmet olarak eşya deposu, gümrük deposu, soğuk hava deposu gibi malzeme depoculuğu ile ilgili kurum veya kuruluşların ya da bunun bir veya daha çok sayıdaki şubelerinin faaliyetlerini kendilerine verilmiş yetkiler dahilinde planlamak, organize ve kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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