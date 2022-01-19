Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri Maaşları

Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri maaşı ortalama olarak aylık 11750_TL'dir. En düşük Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri maaşı 9000_TL, En yüksek ise 14500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1212.02

Meslek Adı :

Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

İnsan Kaynakları Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Endüstriyel, ticari ve diğer kurum veya kuruluşların personel faaliyetleri ve endüstriyel ilişkilerini kontrol eden, kurum veya kuruluşun başkanı veya müdürlerine personel işlerinde müşavirlik görevini yürüten kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Yönetici (Endüstriyel ilişkiler ve Personel İşleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Personel ihtiyaçlarının tespitine iştirak etmek ve mevcut personel programlarını ve ihtiyaçlarını en iyi karşılayacak şekilde geliştirmek,

b) Personel durumu personel alma, sınıflandırma, atama ve nakil, moral gibi hususlara ait programların etkisinin incelenmesini planlamak ve idare etmek,

c) Tetkik neticelerini değerlendirmek, mevcut ve planlı işlerde ilgili sorunlara çözümler önermek,

d) Personelin mesleki ve teknik eğitimi için programların geliştirilmesini sağlamak,

e) Personel bütçe ihtiyaçlarını tahlil ile muvafakat veya değişiklikleri teklif etmek,

f) Personel işleriyle ilgili idare meseleleri değerlendirmek,

g) Planlama ve idari kontrol maksadıyla istenilen malumatın doğru, tam ve faydalı olmasını sağlamak için personel raporlarını tahlil etmek, personel faaliyetlerinin masraf ve ödemelerini tasdik etmek,

h) Personeli işe alma, test uygulama, atama ve nakil, ferdi eğitim, terfi, emeklilik, moral gibi faaliyetlere ait planları denetlemek,

i) Personel prensip, usul ve kaideleri ile ilgili yönetmelik, yönerge, direktif yazı ve neşriyatı hazırlamak ve denetleme, personel ve yönetim programlarını yeterliliğini kontrol etmek,

j) Personel durumu ve diğer perosonel faaliyetleri hakkında kurum ve kuruluşun müdür veya idare heyetlerine bilgi vermek,

k) Personel programlarını diğer şube ve kısım işleriyle koordine etmek,

l) Personel programlarıyla ilgili bütçe ihtiyaçlarını ve tahsisatın ayrılmasını mali şubeleriyle koordine etmek,

m) İşçi temsilcileriyle müzakere ve görüşmeleri yönetmek,

n) Uzun ve kısa dönem işgücü planlamalarını hazırlatmak ve yetkililere sunmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

YORUM KAT: Yukarıdaki Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?