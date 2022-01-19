Yönetici-Gayrimenkul İşleri Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yönetici-Gayrimenkul İşleri maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yönetici-Gayrimenkul İşleri pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yönetici-Gayrimenkul İşleri nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yönetici-Gayrimenkul İşleri olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yönetici-Gayrimenkul İşleri Maaşı Ne Kadar? 2022 Yönetici-Gayrimenkul İşleri Maaşları

Yönetici-Gayrimenkul İşleri maaşı ortalama olarak aylık 14000_TL'dir. En düşük Yönetici-Gayrimenkul İşleri maaşı 10500_TL, En yüksek ise 17500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yönetici-Gayrimenkul İşleri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1221.04

Meslek Adı :

Yönetici-Gayrimenkul İşleri

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

Satış, Pazarlama Ve İş Geliştirme İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

Satış Ve Pazarlama Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Gayrimenkul ticaret ile ilgili faaliyetleri planlayan, organize ve kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yönetici (Gayrimenkul İşleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gayrimenkul ticareti ile uğraşan kurum ve kuruluşlarda veya bunların bir veya birkaç şubesinin tahmin/inceleme (muhammin) ve kira gibi faaliyetlerini kendisine verilmiş yetkiler dahilinde planlamak, organize ve kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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