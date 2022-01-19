Yönetici-Kişisel Bakım Ve Temizlik Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yönetici-Kişisel Bakım Ve Temizlik maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yönetici-Kişisel Bakım Ve Temizlik pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yönetici-Kişisel Bakım Ve Temizlik nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yönetici-Kişisel Bakım Ve Temizlik olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yönetici-Kişisel Bakım Ve Temizlik Maaşı Ne Kadar? 2022 Yönetici-Kişisel Bakım Ve Temizlik Maaşları

Yönetici-Kişisel Bakım Ve Temizlik maaşı ortalama olarak aylık 12875_TL'dir. En düşük Yönetici-Kişisel Bakım Ve Temizlik maaşı 9750_TL, En yüksek ise 16000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yönetici-Kişisel Bakım Ve Temizlik iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1219.02

Meslek Adı :

Yönetici-Kişisel Bakım Ve Temizlik

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bu grupta çalışanlar, bir kurum veya kuruluşun aşağıdaki işlerinin planlanmasını ve organizasyonunu yapan, yöneten ve kontrol eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Yönetici (Kişisel Bakım ve Temizlik) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: a) Kurum veya kuruluşun insan gücü, araç, gereç ve hizmet planlamasını yapmak,

b) Organize etmek ve denetleme faaliyetlerini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

YORUM KAT: Yukarıdaki Yönetici-Kişisel Bakım Ve Temizlik maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?