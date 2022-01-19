Yönetici (Özlük Hizmetleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yönetici (Özlük Hizmetleri) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yönetici (Özlük Hizmetleri) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yönetici (Özlük Hizmetleri) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yönetici (Özlük Hizmetleri) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yönetici (Özlük Hizmetleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 Yönetici (Özlük Hizmetleri) Maaşları

Yönetici (Özlük Hizmetleri) maaşı ortalama olarak aylık 11375_TL'dir. En düşük Yönetici (Özlük Hizmetleri) maaşı 8750_TL, En yüksek ise 14000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yönetici (Özlük Hizmetleri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

1212.01

Meslek Adı :

Yönetici (Özlük Hizmetleri)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Yöneticiler

Meslek Alt Ana Grubu :

Ticari Ve İdari Müdürler

Meslek Grubu :

İş Hizmetleri Ve İdaresi İle İlgili Müdürler

Meslek Birim Grubu :

İnsan Kaynakları Müdürleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ticari kuruluşların özlük hizmetleri ile ilgili faaliyetlerini planlayan, organize ve kontrol eden kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Yönetici (Özlük Hizmetleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İmalat safhası dışında, kuruluşun özlük hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,

b) İkametgah ve kamp tesislerini temin etmek,

c) Çamaşır kuru temizleme, onarma, boyama ve ütü hizmetleri ile fotoğrafçılık ve film developman işleri, berberlik, kuaförlük ve güzellik enstitüsü hizmetleri gibi diğer şahsi hizmetlerle ilgili kurum veya kuruluşların ya da bir veya daha çok sayıdaki şubelerinin faaliyetlerini kendisine verilmiş yetkiler dahilinde planlamak, organize ve kontrol etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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