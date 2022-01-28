Yönetim Muhasebecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Yönetim Muhasebecisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Yönetim Muhasebecisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Yönetim Muhasebecisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Yönetim Muhasebecisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Yönetim Muhasebecisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Yönetim Muhasebecisi Maaşları

Yönetim Muhasebecisi maaşı ortalama olarak aylık 11800_TL'dir. En düşük Yönetim Muhasebecisi maaşı 9100_TL, En yüksek ise 14500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yönetim Muhasebecisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2411.14

Meslek Adı :

Yönetim Muhasebecisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

ş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Muhasebeciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

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