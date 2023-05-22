Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi, Galatasaray gözünü dünya yıldızına çevirdi

Şampiyonluk için gün sayan Galatasaray'da, yönetim taraftara şampiyonluk hediyesi vermeye hazırlanıyor. Daha önce kadrodusuna İcardi, Mertens, Torreira, Zaniolo gibi yıldızları katan Galatasaray şimdi de gözünü Liverpool'un Brezilyalı süper starına çevirdi.

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Yönetimden taraftara şampiyonluk hediyesi, Galatasaray gözünü dünya yıldızına çevirdi

36.hafta maçında Ankaragücü'nü yenerek şampiyonluğa ulaşmak isteyen Galatasaray, gözünü transfere çevirdi. Önümüzdeki sezonun kadro planlanlamısını şimdiden yapmaya başlayan Erden Timur önderliğindeki Galatasaray yönetimi gözünü Liverpool'dan ayrılması kesinleşen Roberto Firmino'ya çevirdi. İngiliz kulubüyle sözleşmesi biten Firmino'yu, Galatasaray bir miktar imza parası ödeyerek kadrosuna katmak istiyor.

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LİVERPOOL' A VEDA ETTİ

Sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Brezilyalı, Liverpool'da geçirdiği yılların çok güzel olduğunu ancak takımdan ayrılma vakti geldiğini ve kulübe minnettar olduğunu söyledi.

Roberto Firmino bu sezon Liverpool formasıyla 34 kez maça çıktı. Toplam 1653 dakika görev alan sambacı 12 gol, 5 asistle takımına katkıda bulundu.

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