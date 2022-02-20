Yönetmelik son noktayı koydu! Kılıçdaroğlu'nun elektriği Haziran'a kadar kesilmeyecek!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in 21 dağıtım şirketiyle yaptığı görüşmenin ayrıntısını açıkladı.

CHP’li Akın, “Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Zamlar geri alınıncaya kadar faturamı ödemeyeceğim’ açıklamasının etkisinin ne olacağının belirlenmesini talep ettiğini öğrendik" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Zamlar geri alınıncaya kadar faturamı ödemeyeceğim’ şeklindeki skandal açıklaması üzerine CHP’li Akın,"Vatandaş indirim için bu toplantıya kilitlenmişken; iktidarın gündemi genel başkanımızın söyleminin tahsilatlara etkisinin ne olacağının ölçülmesi oldu” dedi.

İFLAS ETTİLER

İktidarın son zamanlarda enerji alanındaki skandallarının arttığını kaydeden Akın, devamında şunları söyledi: “AK Parti iktidarı özellikle yılbaşından bu yana ülkemizde enerji alanında skandal üzerine skandal yaşanmasına neden oluyor. Daha bir ay önce sanayide doğal gaz kısıntısı ve elektrik kesintisi yaparak üretim çarklarının durmasına neden oldular. Son olarak nüfusu 500 bini bulan Isparta’da da yüz binlerce vatandaşımız günlerce elektriksiz kaldı. Yalnızca bunlar bile elektrik dağıtım sisteminin de iflas ettiğini gösteriyor.”

KILIÇDAROĞLU'NUN ELEKTRİĞİ KESİLEBİLİR Mİ?

Elektrik dağıtım şirketlerinin çatı örgütü olan Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Başkanı Kıvanç Zaimler’in, bakanlıktaki toplantı sonrası Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’nde ziyaret ettiği ortaya çıktı. Aynı zamanda Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı olan Zaimler, faturasını ödememesi durumunda Kılıçdaroğlu’nun elektriğini kesmeye yetkisi bulunan şirketin bağlı olduğu yapının tepe yöneticisi konumunda. Görüşmede, Kılıçdaroğlu’nun ödemeyeceğini açıkladığı faturası da gündeme geldi. Yönetmeliğe göre faturasını zamanında ödemeyen kullanıcılara yazılı bildirimde bulunarak beş gün süre tanıyor. Bu sürenin sonunda ödeme yapılmamışsa abonenin elektriği kesiliyor. 65 yaş üstü abonelerin elektriği ise ancak üst üste üç fatura dönemi boyunca ödeme yapılmazsa kesiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 73, eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun da 70 yaşında olduğu düşünüldüğünde, elektriklerinin en erken haziran ayında kesilebileceği belirtiliyor.