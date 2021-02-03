Yönetmen (Film) Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir, Nasıl Alınır?

Yönetmen (Film) Mesleki Yeterlilik Belgesi Amacı ve Gerekçesi

Yönetmen (Film) (Seviye7) 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmelik ve 27/11/2007 tarihli ve 26713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sektör Komitelerinin Kuruluş, Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre MYK’nın görevlendirdiği Sinema Televizyon Sendikası tarafından hazırlanmış, sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak değerlendirilmiş ve MYK Kültür, Sanat ve Tasarım Sektör Komitesi tarafından incelendikten sonra MYK Yönetim Kurulunca onaylanmıştır.

Yönetmen (Film) (Seviye 7), İSG ve çevre koruma önlemlerini uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde, iş organizasyonu yapan; sinema, belgesel, dizi, klip, reklam ve animasyon filmi projelerinde filme dair kendi vizyonunu oluşturarak film ekibinin belirlenmesine katkı sağlayan; görsel atmosfer, mekân, kostüm, saç, makyaj gibi filmin görsel/işitsel unsurlarını belirleme sürecini, filmin hazırlık sürecini, çekim/yapım öncesinde provalar yaparak film çekim aşamasını, çekimler sonrasında kurgu, müzik, ses düzenleme, görsel efekt, renk düzeltme gibi post prodüksiyon süreçlerini yöneten ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Standart kodu : 19UMS0726-7

Standart adı : Yönetmen (Film)

Yönetmen (Film) Seviyesi : Seviye 7

Revizyon Sayısı : 0

İlgili Olduğu Sektör : Kültür, Tasarım ve Sanat

Hazırlayan Kuruluşlar : Sinema Televizyon Sendikası

Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 04.10.2019 - 30908 (2. Mükerrer)

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