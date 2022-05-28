Yönettiği şehirden bir haber! Van'lı esnafın İETT zammı tepkisine 'Uyduruyorsun' dedi, gerçek anlaşılınca kala kaldı!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çıktığı Van gezisinde ziyaret ettiği esnaf, İETT biletlerine gelen zamlardan dert yandı. İmamoğlu, esnafın verdiği rakamlara inanmayınca İETT Genel Müdürünü aradı, Genel Müdür esnafı doğruladı.
Ekrem İmamoğlu, Van'da gerçekleştirdiği bir esnaf ziyaretinde vatandaş ile girdiği 'İETT fiyat tarifesi' münakaşasında zor anlar yaşadı.
Vatandaşın İETT'ye yapılan zamlara isyanına 'uyduruyorsun' diyerek yanıt veren İmamoğlu, vatandaşın haklı olduğunu anlayınca kala kaldı.
VATANDAŞA "UYDURUYORSUN" DEDİ
Ziyaret esnasında esnafla sohbet eden Ekrem İmamoğlu, bir vatandaşın İstanbul'daki toplu taşıma araçlarına gelen zamlara tepksiyle karşılaştı. Geçen sene İstanbul'da 6 liraya bindiği otobüsün fiyatının bu sene 16 lira olduğunu söyledi.
Vatandaşın haklı tepkisine İmamoğlu 'uyduruyorsun' diyerek yanıt verdi. Toplu taşımaya sadece yüzde 40 zam yaptıklarını dile getiren İmamoğlu, İETT Genel Müdürü'nü aradı.
VATANDAŞ HAKLI ÇIKTI
Toplu taşımada sadece yüzde 40 zam yapıldığını belirten İmamoğlu, telefonla aradığı İETT Genel Müdürü kendisini yalanladı. Toplu taşıma araçlarına 3 kere zam yapıldığını belirten genel müdür fiyatların 15 liralara çıktığını aktardı.
İmamoğlu da "O zaman vatandaş haklı' diyerek yanıt verdi.