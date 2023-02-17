Yong Hak Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yong Hak Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Yong Hak Kim kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Yong Hak Kim ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Yong Hak Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yong Hak Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yong Hak Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yong Hak Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yong Hak Kim 20 Mayıs 2003 tarihinde Gwangmyeong, Gyeonggi şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김용학 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yong Hak Kim Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS GROUP yapmaktadır. Yong Hak Kim, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portimonense SC futbol takımında oynamaktadır. Portimonense SC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Yong Hak Kim'nin Portimonense SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yong Hak Kimboyu ve yaşı kaç

Yong Hak Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yong Hak Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Yong Hak Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yong Hak Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Pohang St. U18

1 Ocak 2022 yılında Pohang Steelers

20 Ocak 2022 yılında Portimonense 23

1 Temmuz 2022 yılında Portimonense

30 Haziran 2023 yılında Pohang Steelers

Yong Hak Kim kimdir

Yong Hak Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yong Hak Kim şuan Portimonense SC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gwangmyeong Youth FC (광명유소년FC, 2011-2015),
Pohang Steelers U15 (포항제철중학교, 2016-2018),
Pohang Steelers U18 (포항제철고등학교, 2019-)

Yong Hak Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore U20 takımında 7 numaralı formasıyla 16 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U19 takımında 7 numaralı formasıyla 10 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 7 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Güney Kore U16 takımında 2 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Yong Hak Kim nereli

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