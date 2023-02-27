Yong Hui Park kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yong Hui Park Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yong Hui Park adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yong Hui Park Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yong Hui Park 29 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 박용희 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yong Hui Park Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 10 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Yong Hui Park'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yong Hui Park Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yong Hui Park isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yong Hui Park Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yong Hui Park futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Hongik Uni

10 Mart 2022 yılında Daegu FC

Yong Hui Park Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yong Hui Park şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Ha Jae-hoon FC U12 (하재훈FC U12, 2013),Songjeongseo Elementary School (송정서초등학교, 2013-2014),Wanju FC U15 (완주FC U15, 2015-2017),Jeonju Technical High School (전주공업고등학교, 2018-2020),Hongik University (홍익대학교, 2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.