Yong Jae Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yong Jae Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yong Jae Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yong Jae Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yong Jae Lee 8 Haziran 1991 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이용재 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yong Jae Lee Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSEN Inc yapmaktadır. Yong Jae Lee, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonnam Dragons futbol takımında oynamaktadır. Jeonnam Dragons takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Yong Jae Lee'nin Jeonnam Dragons ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Yong Jae Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yongjaeeeee/

Yong Jae Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yong Jae Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yong Jae Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yong Jae Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2007 yılında Watford U18

30 Haziran 2008 yılında Pohang St. U18

6 Eylül 2009 yılında FC Nantes B

1 Temmuz 2010 yılında FC Nantes

2 Ağustos 2013 yılında Red Star FC

6 Temmuz 2014 yılında V-V. Nagasaki

5 Ocak 2016 yılında Kyoto Sanga

6 Ocak 2018 yılında Fagiano Okayama

7 Ocak 2022 yılında Incheon Utd.

14 Şubat 2023 yılında Jeonnam Dragons

Yong Jae Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yong Jae Lee şuan Jeonnam Dragons takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yong Jae Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Cheonan Ssang Yong Elementary School, Cheonan Middle School (-2006), Pohang Steelers U18 (2007–2008), FC Watford (2007–2008), FC Nantes (2009–2010)

Güney Kore takımında 11 numaralı formasıyla 11 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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